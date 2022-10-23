Си Цзиньпин избран генсеком на третий срок

Си Цзиньпин вновь избран генеральным секретарём Компартии Китая, уже на третий срок. Как сообщает агентство Синьхуа, такое решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.

Также ЦК Компартии Китая избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В него включено семь человек. Помимо Си Цзиньпина это Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.