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23 октября, 04:10

Си Цзиньпин избран генсеком на третий срок

<p>Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru</p>

Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru

Си Цзиньпин вновь избран генеральным секретарём Компартии Китая, уже на третий срок. Как сообщает агентство Синьхуа, такое решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.

Также ЦК Компартии Китая избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В него включено семь человек. Помимо Си Цзиньпина это Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

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А накануне, как рассказывал Лайф, XX съезд КПК избрал Центральный комитет 20-го созыва. Состав ЦК обновился на две трети. В него вошло 205 человек, из них только 71 "старичок".

Андрей Григорьев

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