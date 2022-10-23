Си Цзиньпин избран генсеком на третий срок
Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru
Си Цзиньпин вновь избран генеральным секретарём Компартии Китая, уже на третий срок. Как сообщает агентство Синьхуа, такое решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.
Также ЦК Компартии Китая избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В него включено семь человек. Помимо Си Цзиньпина это Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.
А накануне, как рассказывал Лайф, XX съезд КПК избрал Центральный комитет 20-го созыва. Состав ЦК обновился на две трети. В него вошло 205 человек, из них только 71 "старичок".