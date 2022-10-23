Состав верхушки Компартии Китая резко обновился

В Китае XX съезд Коммунистической партии избрал Центральный комитет 20-го созыва. По подсчётам ТАСС, состав ЦК КПК обновился на две трети. В него вошло 205 человек, из них только 71 "старичок".



По данным агентства, в новый состав ЦК не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета политбюро прошлого созыва. В том числе премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высшего совещательного органа) Ван Ян, а также первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн. Это может означать, что они, скорее всего, не только не попадут в новый состав политбюро и его Постоянного комитета, но и покинут свои посты в марте следующего года.

Ранее "Саут Чайна морнинг пост" писала, что кадровые перестановки в руководстве КПК по итогам XX съезда могут быть более значительными, чем ожидалось. Это происходит на фоне стремления председателя КНР Си Цзиньпина остаться на третий срок и омолодить команду.

Первый пленум ЦК КПК 20-го созыва состоится уже сегодня. Во время его проведения будет не только обновлён состав политбюро и его Постоянного комитета, но и избран генсек партии. Ожидается, что эту позицию в третий раз на следующие пять лет займёт Си Цзиньпин.