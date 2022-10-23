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22 октября, 22:35

Состав верхушки Компартии Китая резко обновился

Состав ЦК Компартии Китая обновился на две трети

В Китае XX съезд Коммунистической партии избрал Центральный комитет 20-го созыва. По подсчётам ТАСС, состав ЦК КПК обновился на две трети. В него вошло 205 человек, из них только 71 "старичок".

По данным агентства, в новый состав ЦК не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета политбюро прошлого созыва. В том числе премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высшего совещательного органа) Ван Ян, а также первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн. Это может означать, что они, скорее всего, не только не попадут в новый состав политбюро и его Постоянного комитета, но и покинут свои посты в марте следующего года.

Ранее "Саут Чайна морнинг пост" писала, что кадровые перестановки в руководстве КПК по итогам XX съезда могут быть более значительными, чем ожидалось. Это происходит на фоне стремления председателя КНР Си Цзиньпина остаться на третий срок и омолодить команду.

Первый пленум ЦК КПК 20-го созыва состоится уже сегодня. Во время его проведения будет не только обновлён состав политбюро и его Постоянного комитета, но и избран генсек партии. Ожидается, что эту позицию в третий раз на следующие пять лет займёт Си Цзиньпин.

Экс-лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала заседания съезда КПК

Экс-лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала заседания съезда КПК

Ранее лидер Китая заявил, что состав обновлённого Центрального комитета Коммунистической партии Китая способен построить усовершенствованное социалистическое государство. По его мнению, принятые в ходе заключительного заседания XX съезда партии решения значимы для новых побед "в деле социализма с китайской спецификой".

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Twitter / Santoshsaagr

Анатолий Симоненко

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