Экс-лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала заседания съезда КПК

Бывший лидер КНР Ху Цзиньтао, сидевший в президиуме XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), досрочно покинул заседание. Из зала его под руки вывели двое мужчин. Причины произошедшего инцидента власти пока никак не комментировали.

Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания ХХ съезда Компартии КНР. Видео © Twitter / Santoshsaagr

Во время церемонии закрытия съезда 79-летний политик сидел рядом с нынешним главой КНР Си Цзиньпином, когда к нему подошли и увели двое сотрудников. Уходя, Цзиньтао что-то сказал Си Цзиньпину и похлопал премьера Ли Кэцяна по плечу. По данным РИА "Новости", до конца заседания место Цзиньтао оставалось пустым.