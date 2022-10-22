Экс-лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала заседания съезда КПК
Экс-лидер Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул заседание съезда КПК
Бывший лидер КНР Ху Цзиньтао, сидевший в президиуме XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), досрочно покинул заседание. Из зала его под руки вывели двое мужчин. Причины произошедшего инцидента власти пока никак не комментировали.
Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания ХХ съезда Компартии КНР. Видео © Twitter / Santoshsaagr
Во время церемонии закрытия съезда 79-летний политик сидел рядом с нынешним главой КНР Си Цзиньпином, когда к нему подошли и увели двое сотрудников. Уходя, Цзиньтао что-то сказал Си Цзиньпину и похлопал премьера Ли Кэцяна по плечу. По данным РИА "Новости", до конца заседания место Цзиньтао оставалось пустым.
Напомним, XX съезд правящей Коммунистической партии Китая начал свою работу в Пекине 16 октября. После его закрытия 22 октября пройдёт первый пленум ЦК 20-го созыва, где будет назначен новый состав политбюро ЦК и Постоянный комитет политбюро, которые будут управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок.
Кадр из видео Twitter / Santoshsaagr