В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая

XX съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся 16 октября в Доме народных собраний в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство. Об этом сообщает РИА "Новости".

Съезд является ключевым событием в политической жизни страны. Первый съезд КПК состоялся в год её основания (1921), а численность партии в то время была чуть более 50 человек. Сегодня же Компартия выросла до 96,7 миллиона членов. Раньше съезды созывались с разными перерывами, а с 1977 года они проходят регулярно с интервалом в пять лет.

Для участия в съезде со всей страны в столицу съехались 2296 делегатов, которыми могли стать члены КПК, обладающие высокими идейно-политическими качествами, отличным стилем работы, компетентные в обсуждении государственных дел и показавшие выдающиеся результаты. Съезд завершит работу 22 октября.

После закрытия съезда состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав политбюро ЦК и постоянного комитета политбюро, которые будут управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок.