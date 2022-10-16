Байден назвал ошибкой план Трасс по поддержке экономики Великобритании
Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики, представленный Правительством Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я был не единственным, кто считает его ошибкой", — приводится высказывание американского лидера в пресс-релизе администрации.
Байден добавил, что нынешнее развитие событий в Соединённом Королевстве вполне "предсказуемо". Он заметил, что не был согласен с предложенным Трасс планом, однако считает, что все решения должны зависеть от самих британцев.
Правительство Британии во главе с Трасс жёстко раскритиковали из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации власти увеличат размер госдолга. Представленный главой Минфина Квази Квартенгом документ предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Позже, напомним, Квартенг подал в отставку по просьбе Трасс, а британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта. Уволенный Квартенг заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в скором времени может лишиться должности, счёт идёт на недели. А букмекеры даже предлагают клиентам сделать ставку. Удачливые британцы могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. По оценкам экспертов, вероятность её ухода составляет 6 к 1.
ТАСС / AP / Toby Melville