Байден назвал ошибкой план Трасс по поддержке экономики Великобритании

Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики, представленный Правительством Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я был не единственным, кто считает его ошибкой", — приводится высказывание американского лидера в пресс-релизе администрации.

Байден добавил, что нынешнее развитие событий в Соединённом Королевстве вполне "предсказуемо". Он заметил, что не был согласен с предложенным Трасс планом, однако считает, что все решения должны зависеть от самих британцев.