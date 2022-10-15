Британцев предупредили о грядущем повышении налогов

Новый глава Минфина Великобритании Джереми Хант предупредил жителей королевства о повышении ряда налогов в ближайшем будущем. Об этом сообщает Sky News.

"Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям. У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", — заявил Хант.

При этом глава ведомства не ожидает перехода страны в режим "жёсткой экономии", однако правительству королевства придётся принимать непростые решения, в том числе и по расходам.