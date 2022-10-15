В Парламенте Британии рассказали о лихорадочных попытках сместить Трасс

Сторонники премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не видят продолжения её карьеры в данной должности, за шесть недель она расколола всё крыло своей Консервативной партии. Об этом сообщает Politico.

"Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас", — пояснил один из депутатов.

По словам другого парламентария, создаётся "ощущение, что близится конец для премьера". Издание уточняет, что сейчас консерваторы активно ищут механизмы для отставки Трасс. При этом у неё вряд ли найдётся преемник, готовый занять пост и продолжить её политическую линию.