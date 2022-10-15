В Парламенте Британии рассказали о лихорадочных попытках сместить Трасс
Politico: В Парламенте Британии ищут способы отставки Трасс
Сторонники премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не видят продолжения её карьеры в данной должности, за шесть недель она расколола всё крыло своей Консервативной партии. Об этом сообщает Politico.
"Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас", — пояснил один из депутатов.
По словам другого парламентария, создаётся "ощущение, что близится конец для премьера". Издание уточняет, что сейчас консерваторы активно ищут механизмы для отставки Трасс. При этом у неё вряд ли найдётся преемник, готовый занять пост и продолжить её политическую линию.
Ранее уволенный британский министр финансов Квази Квартенг заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в скором времени может лишиться должности, счёт идёт на недели. А букмекеры даже предлагают клиентам сделать ставку. Удачливые британцы могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. По оценкам экспертов, вероятность её ухода — 6 к 1.
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