Уволенный британский министр предрёк Лиз Трасс скорую отставку
The Times: Уволенный британский министр Квартенг предрёк Лиз Трасс скорую отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в скором времени может лишиться должности. Как считает уволенный британский министр финансов Квази Квартенг, счёт идёт на недели. Об этом передаёт газета The Times.
По данным издания, Трасс не смогут спасти уже ни её обратные решения по бюджету, ни увольнение самого Квартенга. При этом аналогичное мнение высказывают и прочие правительственные чиновники с Даунинг-стрит. Они называют смещение Трасс с должности неизбежным, отмечая, что это лишь вопрос времени.
Кстати, в Великобритании букмекеры даже предлагают клиентам сделать ставку на премьер-министра страны Лиз Трасс. Удачливые британцы могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. По оценкам экспертов, вероятность её ухода — 6 к 1.
ТАСС / AP / Daniel Leal