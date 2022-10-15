Пёс загнал на дерево: Россиянка выстрелила собачнице в лицо из мести за кошку

Жертва — Елена — и не подозревала о том, что безобидная прогулка с собакой может принести такие ужасные последствия. Так, во время прогулки её собака загнала кошку на дерево, которая тоже гуляла на улице с хозяйкой. Якобы вывихнутая лапка кошки стала мотивом для суровой мести: соседка дождалась Елену в укромном месте и выстрелила в упор в щёку из газового пистолета.