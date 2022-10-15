Пёс загнал на дерево: Россиянка выстрелила собачнице в лицо из мести за кошку
Жительница Екатеринбурга выстрелила соседке в лицо из-за ссоры их домашних питомцев
В Екатеринбурге соседка прострелила щёку женщине, собака которой загнала её кошку на дерево. Обложка © Кадр из видео / "Свердловское областное телевидение"
Ссора домашних питомцев в Екатеринбурге обернулась трагедией: соседка прострелила щёку женщине, собака которой загнала её кошку на дерево. Об этом сообщает "Свердловское областное телевидение".
Жертва — Елена — и не подозревала о том, что безобидная прогулка с собакой может принести такие ужасные последствия. Так, во время прогулки её собака загнала кошку на дерево, которая тоже гуляла на улице с хозяйкой. Якобы вывихнутая лапка кошки стала мотивом для суровой мести: соседка дождалась Елену в укромном месте и выстрелила в упор в щёку из газового пистолета.
Пострадавшая уже сняла побои и обратилась в полицию. Участковый проводит проверку по данному делу, он устанавливает личность агрессивной кошатницы.
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