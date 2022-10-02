Живодёр зверски избил и придушил свою собаку во дворе дома в Подмосковье

Житель подмосковных Мытищ избил свою собаку во дворе ЖК "Новое Медведково". На снятом жильцами соседней многоэтажки видео мужчина сначала бьёт, а потом душит животное.

Мужчина бьёт собаку в Мытищах. Видео © LIFE

По словам соседей, до этого неадекватный хозяин гулял с двумя четвероногими возле детской площадки на улице Кадомцева. В чём причина агрессии мужчины, они не знают. О полицейской проверке по факту жестокого обращения с животным информации не поступало.