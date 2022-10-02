Живодёр зверски избил и придушил свою собаку во дворе дома в Подмосковье
Житель Мытищ вывел на прогулку свою собаку и избил во дворе дома
Житель подмосковных Мытищ избил свою собаку во дворе ЖК "Новое Медведково". На снятом жильцами соседней многоэтажки видео мужчина сначала бьёт, а потом душит животное.
Мужчина бьёт собаку в Мытищах. Видео © LIFE
По словам соседей, до этого неадекватный хозяин гулял с двумя четвероногими возле детской площадки на улице Кадомцева. В чём причина агрессии мужчины, они не знают. О полицейской проверке по факту жестокого обращения с животным информации не поступало.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге 12-летнюю школьницу избили за шапку в цветах российского флага. По словам мамы девочки, после произошедшего у неё весь вечер болели ноги.
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