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2 октября, 15:26

Появилось видео с места гибели двух актрис в жуткой аварии с грузовиком на Урале

Появилось видео с места ДТП под Екатеринбургом, где погибли две актрисы театра кукол

<p>Погибшие Кристина Шварц и Юлия Арабей. Фото ©<a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2022/10/02/71702243/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> e1.ru</a></p>

Погибшие Кристина Шварц и Юлия Арабей. Фото © e1.ru

В Сети появились кадры с места жуткой аварии на трассе Екатеринбург – Серов, унёсшей жизни актрис театра кукол Краснотурьинска Кристины Шварц и Юлии Арабей. Ролик опубликовал паблик "Краснотурьинск Live" в социальной сети "Вконтакте".

Место ДТП на Серовском тракте, где погибли две актрисы театра кукол. Видео © vk.com / "Краснотурьинск Live"

Очевидцы запечатлели место трагического ДТП, когда туда уже прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. На опубликованных кадрах видно, что оба автомобиля, участники аварии, стоят на обочине. Как рассказывали в региональном МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил актёрскую труппу театра кукол. В результате трагедии погибли две актрисы 25 и 37 лет.

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Лайф напоминает, что авария произошла в ночь на 2 октября на трассе между Екатеринбургом и Серовом. Труппа актёров из 16 человек возвращалась домой с гастролей из Первоуральска на автобусе ПАЗ. Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и протаранил автобус театра. В результате мощного удара сразу погибли две актрисы, ещё один член труппы ранен.

Оксана Попова

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