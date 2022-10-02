Появилось видео с места гибели двух актрис в жуткой аварии с грузовиком на Урале

В Сети появились кадры с места жуткой аварии на трассе Екатеринбург – Серов, унёсшей жизни актрис театра кукол Краснотурьинска Кристины Шварц и Юлии Арабей. Ролик опубликовал паблик "Краснотурьинск Live" в социальной сети "Вконтакте".

Место ДТП на Серовском тракте, где погибли две актрисы театра кукол. Видео © vk.com / "Краснотурьинск Live"

Очевидцы запечатлели место трагического ДТП, когда туда уже прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. На опубликованных кадрах видно, что оба автомобиля, участники аварии, стоят на обочине. Как рассказывали в региональном МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил актёрскую труппу театра кукол. В результате трагедии погибли две актрисы 25 и 37 лет.