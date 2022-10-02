Возвращались с гастролей: Две российские актрисы разбились насмерть в ДТП на Урале
Две актрисы театра кукол погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса в Свердловской области
В Свердловской области автобус театра кукол попал в смертельное ДТП. Погибли два актёра, ещё один получил травмы. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.
Авария произошла в ночь на 2 октября на трассе между Екатеринбургом и Серовым. Труппа актёров из 16 человек возвращалась домой с гастролей из Первоуральска на автобусе ПАЗ. Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и протаранил автобус театра. В результате мощного удара две актрисы погибли, ещё один член труппы ранен. Погибли 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Пострадал в аварии 21-летний Егор Старцев.
51-летнего водителя грузовика проверили на алкотестере, признаков опьянения не обнаружено. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее четыре человека погибли в результате аварии с участием пассажирской "газели" и КамАЗа в пригороде Махачкалы. Причиной аварии стали отказавшие тормоза у водителя КамАЗа, в результате чего он влетел в "газель", а та, в свою очередь, задела автомобили "Лада" и "Нива". Пострадало десять человек.