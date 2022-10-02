Возвращались с гастролей: Две российские актрисы разбились насмерть в ДТП на Урале

В Свердловской области автобус театра кукол попал в смертельное ДТП. Погибли два актёра, ещё один получил травмы. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

Авария произошла в ночь на 2 октября на трассе между Екатеринбургом и Серовым. Труппа актёров из 16 человек возвращалась домой с гастролей из Первоуральска на автобусе ПАЗ. Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и протаранил автобус театра. В результате мощного удара две актрисы погибли, ещё один член труппы ранен. Погибли 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Пострадал в аварии 21-летний Егор Старцев.

51-летнего водителя грузовика проверили на алкотестере, признаков опьянения не обнаружено. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.