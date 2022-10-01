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1 октября, 13:17

Три человека погибли в массовом ДТП с эвакуатором в Рязанской области

<p>Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / <a href="https://vk.com/livekasimov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Касимов</a> / <a href="https://vk.com/id111249187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Аборин</a></p>

Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / Типичный Касимов / Александр Аборин

В Рязанской области произошла смертельная авария с участием эвакуатора, грузовика и двух легковушек, в результате которой погибло три человека. Как сообщили в УГИБДД по региону, ДТП произошло на 434-м км автодороги Р132 в Клепиковском районе. Там столкнулись КамАЗ и эвакуатор, который впоследствии вылетел на встречку и стал причиной новой аварии с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer.

  • Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ
    Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ
  • Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ
    Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Место ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Фото © VK / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

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"В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

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Николь Вербер

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