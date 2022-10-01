Три человека погибли в массовом ДТП с эвакуатором в Рязанской области

В Рязанской области произошла смертельная авария с участием эвакуатора, грузовика и двух легковушек, в результате которой погибло три человека. Как сообщили в УГИБДД по региону, ДТП произошло на 434-м км автодороги Р132 в Клепиковском районе. Там столкнулись КамАЗ и эвакуатор, который впоследствии вылетел на встречку и стал причиной новой аварии с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer.





"В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.