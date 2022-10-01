Появилось последнее видео с россиянкой, которую убил сожитель и неделями разыгрывал скорбь

39-летнюю жительницу Архангельска, которую искали с 16 сентября, убил её же сожитель. Тело бедной женщины нашли спустя две недели, хотя её близкие до последнего отказывались верить в её гибель. Также появилось последнее прижизненное видео, на котором видно, как Наталья выходит из подъезда перед самой трагедией.

Жительница Архангельска, погибшая от рук сожителя, выходит из подъезда. Видео © 29.ru

Согласно опубликованным кадрам, сначала дверь открыл сожитель, а спустя некоторое время — и сама Наталья. Через час он вернулся один, однако пробыл дома недолго: вновь выскочил из подъезда и уехал. Причём, по словам соседей, в этот момент он выглядел очень странно.

"Он прямо переменился в лице. Как будто сделал что-то ужасное. На видео он что-то бормочет, но не произносит никаких звуков, как будто он уже потерял связь с реальностью", — говорит один из соседей.

Местный житель также рассказал, что у пары есть ребёнок. По некоторым данным, они собирались забрать его домой от бабушки с дедушкой, но так и не доехали до них. Кстати, в следующий раз мужчина был замечен утром. Он вышел из дома с каким-то пакетом. Кроме того, в этот промежуток кто-то заходил в соцсети со страницы Натальи. Возможно, это был сожитель, который к тому же после случившегося как ни в чём не бывало несколько дней водил ребёнка в садик.

Место происшествия. Видео © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Тем не менее возбуждено уголовное дело. Следователи уже допросили подозреваемого убийцу Натальи, и он рассказал свою версию произошедшего. Мол, и правда была ссора из-за расставания. Он был на взводе и начал трясти девушку за голову, однако якобы вовремя одумался и вышел из машины, оставив её одну. И уже на следующий день вернулся и обнаружил бездыханное тело своей суженой. Чтобы отвести от себя подозрения, он решил отвезти её тело под мост и присыпать песком.