Появились фото из квартиры, где "московский Отелло" жестоко убил жену и покончил с собой

Кузьминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства на юго-востоке столицы, где было найдено тело девушки 1993 года рождения, а также её убийцы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.









"Утром 1 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Скрябина в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения со множественными колото-резаными ранениями в области туловища", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Экспертам предстоит провести опрос всех соседей. Также будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.