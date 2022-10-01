Появились фото из квартиры, где "московский Отелло" жестоко убил жену и покончил с собой
Появились первые фото с места убийства москвички мужем-ревнивцем
Денис П. и Екатерина П. Фото © "ВКонтакте"
Кузьминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства на юго-востоке столицы, где было найдено тело девушки 1993 года рождения, а также её убийцы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
"Утром 1 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Скрябина в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения со множественными колото-резаными ранениями в области туловища", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Экспертам предстоит провести опрос всех соседей. Также будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.
Как ранее писал Лайф, в Москве мужчина убил жену, которую подозревал в изменах, и покончил с собой. После расправы он отправил СМС с признанием и извинениями тёще. В своих бедах убийца также обвинил двух знакомых, которые, по его мнению, могли быть любовниками его супруги. Перед жутким преступлением ревнивец отвёз дочь в Балашиху.