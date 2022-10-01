Ревнивый москвич жестоко расправился с женой, отправил СМС-признание тёще и покончил с собой

В Москве мужчина убил жену, которую подозревал в изменах, а после этого покончил с собой. Подробности истории сообщает "Пятый канал".

Правоохранители обнаружили тело 28-летней жертвы в одной из квартир в Москве. После расправы мужчина отправил СМС с признанием и извинениями тёще.

"Извините, ваша дочь погибла, находится на съёмной квартире", — говорится в тексте сообщения.

В своих бедах он также обвинил двух знакомых, которые, по его мнению, могли быть любовниками убитой супруги. Кроме того, мужчина заметил, что его "допекли со всех сторон", и рассказал о постоянных провокациях со стороны жены, которые не мешали ему любить её. Перед жутким преступлением ревнивец отвёз дочь в Балашиху.