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1 октября, 10:33

Ревнивый москвич жестоко расправился с женой, отправил СМС-признание тёще и покончил с собой

Житель Москвы зарезал жену из ревности, отправил СМС-признание тёще и покончил с собой

В Москве мужчина убил жену, которую подозревал в изменах, а после этого покончил с собой. Подробности истории сообщает "Пятый канал".

Правоохранители обнаружили тело 28-летней жертвы в одной из квартир в Москве. После расправы мужчина отправил СМС с признанием и извинениями тёще.

"Извините, ваша дочь погибла, находится на съёмной квартире", — говорится в тексте сообщения.

В своих бедах он также обвинил двух знакомых, которые, по его мнению, могли быть любовниками убитой супруги. Кроме того, мужчина заметил, что его "допекли со всех сторон", и рассказал о постоянных провокациях со стороны жены, которые не мешали ему любить её. Перед жутким преступлением ревнивец отвёз дочь в Балашиху.

Молодой американец решил помочь женщине и получил пулю

Молодой американец решил помочь женщине и получил пулю

Ранее Лайф сообщал, что на западе Москвы мужчина убил собственную дочь, а после наложил на себя руки. Тела обнаружили неподалёку от автомобиля, который был припаркован на улице Студенческой.

Обложка ©

Getty Images

Артур Белкин
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