ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 10:26
6062

На украинском заводе Baykar начнут выпускать высотные дальние модели БПЛА

На заводе Baykar на Украине будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı, которых сейчас нет у украинских военных. Об этом заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар.

"На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", приводит его слова Еspreso.tv.

Он подчеркнул, что работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается вопреки происходящим событиям. У предприятия в планах выпуск новых моделей беспилотников, один из которых может получить украинское название, сказал гендиректор.

Производитель турецких беспилотников Bayraktar начал строительство завода на Украине
Производитель турецких беспилотников Bayraktar начал строительство завода на Украине

Напомним, в Кремле заявляли, что если на территории Украины будет создан завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, то он попадёт под демилитаризацию и будет уничтожен.

BannerImage

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar