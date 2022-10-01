На украинском заводе Baykar начнут выпускать высотные дальние модели БПЛА
На заводе Baykar на Украине будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı, которых сейчас нет у украинских военных. Об этом заявил гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар.
"На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", — приводит его слова Еspreso.tv.
Он подчеркнул, что работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается вопреки происходящим событиям. У предприятия в планах выпуск новых моделей беспилотников, один из которых может получить украинское название, сказал гендиректор.
Напомним, в Кремле заявляли, что если на территории Украины будет создан завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, то он попадёт под демилитаризацию и будет уничтожен.
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