Опубликовано видео работы беспилотника и тяжёлой артиллерии на авдеевском направлении

Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали, как в ходе спецоперации чёткое взаимодействие беспилотника и тяжёлой артиллерии помогает обнаруживать и уничтожать опорные пункты ВСУ. Видео с авдеевского направления под Донецком публикует РИА "Новости".

Взаимодействие беспилотника и тяжёлой артиллерии под Донецком. Видео © t.me / РИА "Новости"

На кадрах российские военнослужащие сначала обнаруживают украинский укреплённый пункт. Запись с беспилотника позволяет увидеть перемещение боевиков ВСУ на западной окраине Авдеевки. После этого наносится удар из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра. Данная гаубица позволяет подавить пункты управления противника, огневые точки, оборонительные сооружения, технику и личный состав на удалении до 28 километров.