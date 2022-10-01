Опубликовано видео работы беспилотника и тяжёлой артиллерии на авдеевском направлении
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали, как в ходе спецоперации чёткое взаимодействие беспилотника и тяжёлой артиллерии помогает обнаруживать и уничтожать опорные пункты ВСУ. Видео с авдеевского направления под Донецком публикует РИА "Новости".
Взаимодействие беспилотника и тяжёлой артиллерии под Донецком. Видео © t.me / РИА "Новости"
На кадрах российские военнослужащие сначала обнаруживают украинский укреплённый пункт. Запись с беспилотника позволяет увидеть перемещение боевиков ВСУ на западной окраине Авдеевки. После этого наносится удар из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра. Данная гаубица позволяет подавить пункты управления противника, огневые точки, оборонительные сооружения, технику и личный состав на удалении до 28 километров.
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Также сообщалось, что Минобороны показало на видео работу РСЗО "Ураган" по уничтожению объектов ВСУ. Снаряды комплекса пролетают несколько десятков километров, а чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно всё посчитать. Например, учесть погодные условия, давление и температуру воздуха.
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