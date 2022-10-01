Российские военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ. Помогает им в этом комплекс РСЗО "Ураган", снаряды которого пролетают на несколько десятков километров. Кадры боевой работы обнародовало Министерство обороны России.

Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России

"Урагану нужен простор, большое место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Всё зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчётов, скорости", — признался командир боевой машины Василий.

На опубликованных кадрах показано, как комплекс с символом Z выезжает на огневую позицию. Выставив орудия, по команде: "Удар, огонь!" — он производит пуск снарядов по координатам и покидает место, оставаясь не замеченным для противника.

По словам командира отделения Михаила, снаряды "Урагана" пролетают несколько десятков километров, а чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно всё посчитать. Например, учесть погодные условия, давление и температуру воздуха. После проведения необходимых расчётов бойцы координируют машину и она выполняет работу, добавил военнослужащий.