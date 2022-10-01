Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ
Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по уничтожению объектов ВСУ
Российские военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ. Помогает им в этом комплекс РСЗО "Ураган", снаряды которого пролетают на несколько десятков километров. Кадры боевой работы обнародовало Министерство обороны России.
Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России
"Урагану нужен простор, большое место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Всё зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчётов, скорости", — признался командир боевой машины Василий.
На опубликованных кадрах показано, как комплекс с символом Z выезжает на огневую позицию. Выставив орудия, по команде: "Удар, огонь!" — он производит пуск снарядов по координатам и покидает место, оставаясь не замеченным для противника.
По словам командира отделения Михаила, снаряды "Урагана" пролетают несколько десятков километров, а чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно всё посчитать. Например, учесть погодные условия, давление и температуру воздуха. После проведения необходимых расчётов бойцы координируют машину и она выполняет работу, добавил военнослужащий.
Ранее мотострелковое подразделение Центрального военного округа сняло на видео уничтожение отряда Вооружённых сил Украины. Противник попытался прорвать оборону, но ему это не удалось: подразделение ВСУ понесло значительные потери.
Кадр из видео / Министерство обороны РФ