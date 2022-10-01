Радиоперехват раскрыл большие потери ВСУ
РИА "Новости": Данные радиоперехвата указали на тяжёлые потери ВСУ
На южном направлении украинские войска несут тяжёлые потери. ВСУ не хватает боеприпасов, подкрепления нет. Бойцы винят командование. Об этом стало известно из радиоперехвата. Переговоры, которые обнародовало РИА "Новости", вели военнослужащие 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, которая участвовала в попытке наступления на Херсонском направлении в сентябре. Под троеточиями скрыты нецензурные слова.
"Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи тоже, патронов — …", — приводит агентство слова одного бойца из перехвата.
"Где все остальные — … его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять... Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берём 300 тяжёлых [раненых], потому что они не выживут, и сами мы тут … выживем (т.е. не выживем. — Прим. ред.) ночь и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползём. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное, чтобы наши нас не …", — говорит военнослужащий.
"Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!" — кричит взволнованным голосом боец ВСУ во втором фрагменте радиоперехвата. В третьем эпизоде речь идёт о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжело. Военнослужащие обсуждают проблему дефицита боекомплекта и постоянно спрашивают, где же подкрепление.
Как ранее писал Лайф, МО РФ сообщило, что разведка ВСУ столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. Связисты из российской республики используют родной язык во время передачи информации, из-за чего слухачи ВСУ не могут распознать, о чём идёт речь.
ТАСС / Минобороны РФ