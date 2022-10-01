На южном направлении украинские войска несут тяжёлые потери. ВСУ не хватает боеприпасов, подкрепления нет. Бойцы винят командование. Об этом стало известно из радиоперехвата. Переговоры, которые обнародовало РИА "Новости", вели военнослужащие 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, которая участвовала в попытке наступления на Херсонском направлении в сентябре. Под троеточиями скрыты нецензурные слова.

"Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи тоже, патронов — …", — приводит агентство слова одного бойца из перехвата.

"Где все остальные — … его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять... Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берём 300 тяжёлых [раненых], потому что они не выживут, и сами мы тут … выживем (т.е. не выживем. — Прим. ред.) ночь и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползём. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное, чтобы наши нас не …", — говорит военнослужащий.

"Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!" — кричит взволнованным голосом боец ВСУ во втором фрагменте радиоперехвата. В третьем эпизоде речь идёт о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжело. Военнослужащие обсуждают проблему дефицита боекомплекта и постоянно спрашивают, где же подкрепление.