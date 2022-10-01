Посольство обвинило США в "голословной демонизации" России

Противоречивые высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по поводу ситуация с "Северными потоками" — "очередной пример голословной демонизации" России. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённых Штатах.

Дипломаты так прокомментировали слова Салливана по ситуации с диверсиями на "Северных потоках". Там отметили, что он, с одной стороны, призвал к всестороннему анализу случившегося, а с другой — безапелляционно исключил причастность США и их союзников к атакам на газопроводы.

"Подобные заявления, равно как и попытка Дж. Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны", — говорится в комментарии посольства.

Российские дипломаты увидели в таких словах "глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением". А ещё желание "замести под ковёр" неудобную тему о том, кому могло быть выгодно разрушение сотрудничества России с Европой в энергетике.

Лайф рассказывал, что постпред РФ при ООН Виталий Небензя рассказал, кому выгодна атака на "Северные потоки". Он отметил, что Россия строила газопроводы, Европа получала топливо — и тем и другим наносить вред этому проекту было невыгодно. А вот то, что в этом могли быть заинтересованы США, по мнению дипломата, очевидно.