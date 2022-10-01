Небензя рассказал, кому выгодна атака на "Северные потоки"

Россия строила газопровод "Северный поток", Европа получала идущее по нему топливо, и тем и другим наносить вред этому проекту было невыгодно. А вот то, что в этом могли быть заинтересованы США, очевидно. Такое мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он указал на то, что случившееся также не могло быть организовано "простыми террористами" — без вовлечения государства или подконтрольных государству субъектов. Россия неминуемо установит ответственных за произошедшее, заявил постпред.

Прекращение работы трубопровода выгодно американским поставщикам. Инцидент разорвал последнюю нитку, обеспечивающую самостоятельность ЕС в области энергетики с политической точки зрения, отметил Василий Небензя. Он напомнил, что Брюссель неоднократно подчёркивал значимость проекта и поддерживал его. Россия рассматривает действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию.

"Кто стоит за этим, не может претендовать на положение не стороны вооружённого конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили", — резюмировал дипломат.

Ранее Лайф писал, что европейские лидеры признали аварию на "Северных потоках" результатом диверсии. Глава германского правительства провёл встречи онлайн с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Дании, Норвегии и Швеции. Все они сошлись во мнении, что причина взрывов была рукотворной.