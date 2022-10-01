Права теперь можно показывать в смартфоне, однако есть одно но

С сегодняшнего дня в России запускается электронный сервис по предъявлению водительских прав через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Правда, несмотря на это, обязательства возить с собой этот документ пока никто не отменял.

"Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остаётся обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации", — пояснил начальник ГИБДД МВД России Михаил Черников.

ГИБДД намерена постепенно дать возможность водителям загружать в приложение "Госуслуги. Авто" полный пакет документов по своему транспортному средству. Помимо водительского удостоверения это страховой полис и СТС. Когда будут внесены все необходимые правки, можно будет показывать документы на экране смартфона и не возить с собой бумажный вариант. Пока был проведён эксперимент только с СТС, водители его хорошо оценили.