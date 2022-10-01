Права теперь можно показывать в смартфоне, однако есть одно но
В России разрешили предъявлять водительские права в электронном виде
С сегодняшнего дня в России запускается электронный сервис по предъявлению водительских прав через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Правда, несмотря на это, обязательства возить с собой этот документ пока никто не отменял.
"Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остаётся обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации", — пояснил начальник ГИБДД МВД России Михаил Черников.
ГИБДД намерена постепенно дать возможность водителям загружать в приложение "Госуслуги. Авто" полный пакет документов по своему транспортному средству. Помимо водительского удостоверения это страховой полис и СТС. Когда будут внесены все необходимые правки, можно будет показывать документы на экране смартфона и не возить с собой бумажный вариант. Пока был проведён эксперимент только с СТС, водители его хорошо оценили.
С 1 октября изменения в законах коснутся не только этого вопроса. Будут проиндексированы некоторые пенсии, изменятся правила уплаты НДС, введут упрощённое получение гражданства России. Лайф собрал информацию обо всех новшествах.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев