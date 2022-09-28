Почему обычные права у водителя должны быть наряду с цифровыми
Юрист Безделин: Водителю с цифровыми правами надо возить и пластиковое удостоверение
Юрист "Европейской юридической службы" Дмитрий Безделин разъяснил нюансы нового экспериментального формата водительских прав. Новые правила вступают в силу 1 октября, они позволяют водителям показывать сотрудникам ГИБДД электронное удостоверение.
Электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны в мобильном приложении "Госуслуги авто", сказал юрист в беседе с агентством "Прайм". Он напомнил, что ГИБДД дала право автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. А пока, до принятия поправок к Правилам дорожного движения, водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.
Безделин сообщил также, что сейчас ведётся разработка электронного формата полиса ОСАГО, и тоже в виде QR-кода.
Ранее водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять. В частности, это касается бамперов, зеркал и внутреннего убранства автомобиля.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев