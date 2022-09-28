Почему обычные права у водителя должны быть наряду с цифровыми

Электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны в мобильном приложении "Госуслуги авто", сказал юрист в беседе с агентством "Прайм". Он напомнил, что ГИБДД дала право автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. А пока, до принятия поправок к Правилам дорожного движения, водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.