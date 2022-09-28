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28 сентября, 03:08

Почему обычные права у водителя должны быть наряду с цифровыми

Юрист Безделин: Водителю с цифровыми правами надо возить и пластиковое удостоверение

Юрист "Европейской юридической службы" Дмитрий Безделин разъяснил нюансы нового экспериментального формата водительских прав. Новые правила вступают в силу 1 октября, они позволяют водителям показывать сотрудникам ГИБДД электронное удостоверение.

Электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны в мобильном приложении "Госуслуги авто", сказал юрист в беседе с агентством "Прайм". Он напомнил, что ГИБДД дала право автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. А пока, до принятия поправок к Правилам дорожного движения, водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.

Водителям объяснили, почему права лучше поменять до 2025 года

Водителям объяснили, почему права лучше поменять до 2025 года

Безделин сообщил также, что сейчас ведётся разработка электронного формата полиса ОСАГО, и тоже в виде QR-кода.

Ранее водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять. В частности, это касается бамперов, зеркал и внутреннего убранства автомобиля.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юлия Коновалова

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