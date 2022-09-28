Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон об опасной грани, к которой Америка подходит в своей риторике о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.

В распространённом комментарии посла подчёркивается, что США становятся "стороной украинского конфликта". Дипломат отдельно заявил, что США "науськивают" Украину продолжать применять оружие Запада, не осознавая всей рискованности этих мер.

"Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наёмника против России", — сказал Антонов.