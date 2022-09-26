Политолог объяснил, зачем США разработали план на случай применения РФ ядерного оружия

Разработка США плана по ответу на возможное применение ядерного оружия Россией является повышением градуса эскалации нынешней ситуации, однако Вашингтон приписывает Москве то, чего она никогда не заявляла. Об этом Лайфу заявил политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

"Скорее всего, это стандартная вещь в рамках американской ядерной доктрины, это повышение градуса эскалации. Это означает попытку блокировать идею, которую они приписывают России, скажем так, относительно возможности эскалации ради деэскалации. То есть, условно говоря, примерно то же самое, что американцы сделали в Хиросиме, то есть когда они повысили максимальный градус эскалации, и она кончилась", — отметил Межуев.

По мнению собеседника портала, в США убеждены, что Россия теоретически может довести ситуацию до максимальной эскалации ради полного прекращения военных действий и что это у Москвы может не получиться. Тогда США будут вынуждены ответить на действия РФ, что может привести к применению Россией стратегического ядерного оружия.

"Это всё очень подробно описано, американцы описали ещё в 60-е годы. Это попытка сказать, что "у нас точно будет вот такой ответ, не сомневайтесь". 99% за то, что ответ будет", — добавил Межуев.

Политолог заметил, что уже сейчас обсуждаются два варианта ответа на возможные действия Москвы: удар по Черноморскому флоту или же передача Украине тактического ядерного вооружения через Великобританию.

"Они на самом деле приписывают нам то, что мы не думаем и не заявляем никогда и нигде, что мы будем применять ядерное оружие против безъядерного государства. Тем не менее история неприятная, это не запугивание, сразу укажу, это очень рациональное просчитанное решение, основанное на существующих у них продуманных схемах, это машина", — подытожил эксперт.