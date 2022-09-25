США пригрозили России "катастрофическими последствиями" при применении ядерного оружия

"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнёрами", — заявил политик на брифинге.