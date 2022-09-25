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25 сентября, 14:51

США пригрозили России "катастрофическими последствиями" при применении ядерного оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнёрами", заявил политик на брифинге.

По словам Салливана, США всерьёз воспринимают ядерную угрозу со стороны Москвы, однако это не помешало Вашингтону передать Украине оружия на 15 миллиардов долларов.

В США осудили Украину за угрозы России ядерным оружием

В США осудили Украину за угрозы России ядерным оружием

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал серьёзно отнестись к словам Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия. По его мнению, необходимо найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

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Кадр из видео YouTube. Российский комплекс "Авангард"

Матвей Шандрыголов

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