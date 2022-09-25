США пригрозили России "катастрофическими последствиями" при применении ядерного оружия
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.
"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнёрами", — заявил политик на брифинге.
По словам Салливана, США всерьёз воспринимают ядерную угрозу со стороны Москвы, однако это не помешало Вашингтону передать Украине оружия на 15 миллиардов долларов.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал серьёзно отнестись к словам Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия. По его мнению, необходимо найти дипломатическое решение конфликта на Украине.
Кадр из видео YouTube. Российский комплекс "Авангард"