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Опубликовано 25 сентября 2022, 14:45
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Шольц объяснил опасность передачи танков Украине

Шольц объяснил опасность передачи танков Украине

Германия не хочет отправлять Украине современные танки, потому что это может сильно усугубить глобальный конфликт. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The New York Times.

"Это очень опасная война", — сказал он в ответ на вопрос, почему Германия не поставляет Украине танки. — "Мы поддерживаем Украину. Но мы делаем это таким способом, который не ведёт к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой".

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Как уже сообщалось ранее, власти Украины просят, чтобы страны Запада в первую очередь поставили им современные танки, но Америка и её союзники не спешат это делать. Представитель Конгресса США отмечает, что "сейчас это первое в их списке, раньше такого не было".

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Twitter / Olaf Scholz

Ирина Фальке
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