Шольц объяснил опасность передачи танков Украине

Германия не хочет отправлять Украине современные танки, потому что это может сильно усугубить глобальный конфликт. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The New York Times.

"Это очень опасная война", — сказал он в ответ на вопрос, почему Германия не поставляет Украине танки. — "Мы поддерживаем Украину. Но мы делаем это таким способом, который не ведёт к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой".