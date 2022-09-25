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25 сентября, 14:45

Шольц объяснил опасность передачи танков Украине

Германия не хочет отправлять Украине современные танки, потому что это может сильно усугубить глобальный конфликт. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The New York Times.

"Это очень опасная война", — сказал он в ответ на вопрос, почему Германия не поставляет Украине танки и добавил "Мы поддерживаем Украину. Но мы делаем это таким способом, который не ведёт к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой".

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Как уже сообщалось ранее, власти Украины просят, чтобы страны запада в первую очередь поставили им современные танки, но Америка и её союзники не спешат это делать. Представитель Конгресса США, "сейчас это первое в их списке, раньше такого не было".

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Twitter / Olaf Scholz

Ирина Фальке

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