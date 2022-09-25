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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 07:51
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В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина о ядерном оружии

Daily Mail: После слов Путина об Украине нужно стремиться к завершению конфликта

Великобритания должна предпринять попытки урегулировать ситуацию на Украине вместо попыток разжечь этот конфликт. О необходимости этой меры заявил журналист и писатель Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail.

"В чём интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооружённые силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.

По его мнению, украинский конфликт уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне, сегодняшняя политика "воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная". По этой причине автор считает, что неразумно отмахиваться от слов главы государства Владимира Путина про применение ядерного оружия, считая их "блефом".

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Напомним, президент страны Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России. Он напомнил о том, что РФ располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО.

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unsplash

Оксана Попова
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