Великобритания должна предпринять попытки урегулировать ситуацию на Украине вместо попыток разжечь этот конфликт. О необходимости этой меры заявил журналист и писатель Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail.

"В чём интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооружённые силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.

По его мнению, украинский конфликт уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне, сегодняшняя политика "воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная". По этой причине автор считает, что неразумно отмахиваться от слов главы государства Владимира Путина про применение ядерного оружия, считая их "блефом".