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25 сентября, 07:33

Участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты

В Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Несмотря на шумную ночь и тревожное утро, все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сегодня у нас работает 535 групп. Надеемся также на высокую явку избирателей", — отметила она на брифинге.

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Явка на референдумах в ДНР и ЛНР превысила 45%

А ранее участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске Луганской Народной Республики, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ.

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ТАСС / Тришин Николай

Татьяна Миссуми

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