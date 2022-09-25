В Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Несмотря на шумную ночь и тревожное утро, все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сегодня у нас работает 535 групп. Надеемся также на высокую явку избирателей", — отметила она на брифинге.