Участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты
В Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Несмотря на шумную ночь и тревожное утро, все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сегодня у нас работает 535 групп. Надеемся также на высокую явку избирателей", — отметила она на брифинге.
А ранее участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске Луганской Народной Республики, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ.
ТАСС / Тришин Николай