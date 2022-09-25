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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 07:33
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Участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты

В Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Несмотря на шумную ночь и тревожное утро, все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сегодня у нас работает 535 групп. Надеемся также на высокую явку избирателей", — отметила она на брифинге.

Явка на референдумах в ДНР и ЛНР превысила 45%
Явка на референдумах в ДНР и ЛНР превысила 45%

А ранее участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске Луганской Народной Республики, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ.

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ТАСС / Тришин Николай

Татьяна Миссуми
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