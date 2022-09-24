Явка на референдумах в ДНР и ЛНР превысила 45%

За два дня референдума на территории ДНР проголосовал 858 681 человек, сообщает председатель ЦИК ДНР Владимир Высокий.

"Суммарно за два дня явка по территории Донецкой Народной Республики составила 55,05%", — сказал он журналистам.

Глава ЦИК в ДНР также добавил, что на зарубежных участках проголосовало 235 546 человек. В то же время в ЛНР явка избирателей на референдуме к 20:00 за два дня составила 45,86%. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Всего там было выдано 624 097 бюллетеней.

"Голосование прошло без происшествий, явка по-прежнему радует нас. Все избирательные участки вовремя завершили работу", — сказала Кравченко.

Решение будет считаться принятым, если за него проголосует более 50% граждан, включённых в списки избирателей.