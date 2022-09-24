Явка на референдумах в ДНР и ЛНР превысила 45%
За два дня референдума на территории ДНР проголосовал 858 681 человек, сообщает председатель ЦИК ДНР Владимир Высокий.
"Суммарно за два дня явка по территории Донецкой Народной Республики составила 55,05%", — сказал он журналистам.
Глава ЦИК в ДНР также добавил, что на зарубежных участках проголосовало 235 546 человек. В то же время в ЛНР явка избирателей на референдуме к 20:00 за два дня составила 45,86%. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Всего там было выдано 624 097 бюллетеней.
"Голосование прошло без происшествий, явка по-прежнему радует нас. Все избирательные участки вовремя завершили работу", — сказала Кравченко.
Решение будет считаться принятым, если за него проголосует более 50% граждан, включённых в списки избирателей.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ. Источник в нижней палате парламента не исключил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной процедуре включения новых субъектов в состав нашего государства.
LIFE