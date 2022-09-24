Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт
Российские военные предотвратили теракт на ЛЭП в Запорожской области
В посёлке Акимовка Запорожской области российские военные предотвратили теракт на ЛЭП после обнаружения жителями подозрительного предмета. Об этом ТАСС заявили в администрации региона.
"Жители посёлка городского типа Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство", — сообщили там.
В администрации уточнили, что устройство уничтожили с помощью контролируемого подрыва на месте. Утверждается, что оно содержало поражающие элементы, что говорит о планах сильно навредить мирным людям.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях. По его мнению, лидер Незалежной устраивает их для того, чтобы сорвать проведение референдумов о присоединении областей к РФ.
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ТАСС / Гердо Владимир