Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт

В посёлке Акимовка Запорожской области российские военные предотвратили теракт на ЛЭП после обнаружения жителями подозрительного предмета. Об этом ТАСС заявили в администрации региона.

"Жители посёлка городского типа Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство", — сообщили там.

В администрации уточнили, что устройство уничтожили с помощью контролируемого подрыва на месте. Утверждается, что оно содержало поражающие элементы, что говорит о планах сильно навредить мирным людям.