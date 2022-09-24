Американцы ремонтируют поставленные Киеву HIMARS с помощью мессенджеров

Американцы удалённо из Польши ремонтируют поставленные Украине западные РСЗО HIMARS. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal. По данным СМИ, этот процесс происходит с помощью защищённых мессенджеров и контролируют его именно специалисты из США.

Причём для каждой системы вооружений есть определённая группа чатов, где в том числе обсуждается их более рациональное применение. Утверждается, что так же согласовывается ремонт, который ВСУ делают на месте.

Считается, что данный способ является эффективным, так как работа HIMARS возобновляется. Однако газета отмечает, что правильнее, если бойцы Незалежной будут самостоятельно ремонтировать технику, так как в таком случае срок использования вооружения будет больше.