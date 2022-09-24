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Опубликовано 24 сентября 2022, 18:03

Американцы ремонтируют поставленные Киеву HIMARS с помощью мессенджеров

WSJ: Американские специалисты удалённо из Польши ремонтируют поставленные Украине HIMARS

Американцы удалённо из Польши ремонтируют поставленные Украине западные РСЗО HIMARS. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal. По данным СМИ, этот процесс происходит с помощью защищённых мессенджеров и контролируют его именно специалисты из США.

Причём для каждой системы вооружений есть определённая группа чатов, где в том числе обсуждается их более рациональное применение. Утверждается, что так же согласовывается ремонт, который ВСУ делают на месте.

Считается, что данный способ является эффективным, так как работа HIMARS возобновляется. Однако газета отмечает, что правильнее, если бойцы Незалежной будут самостоятельно ремонтировать технику, так как в таком случае срок использования вооружения будет больше.

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Ранее Лайф писал, что у стран НАТО практически закончились запасы танков Т-72, поэтому они поставляют Киеву боевые машины М-55, к которым у Вооружённых сил Украины нет боеприпасов. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

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Getty Images / Dondi Tawatao

Никита Осипов
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