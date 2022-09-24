В США указали на главную проблему ВСУ с передаваемыми Западом танками

У стран НАТО практически закончились запасы танков Т-72, поэтому они поставляют Киеву боевые машины М-55, к которым у Вооружённых сил Украины нет боеприпасов. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

"Запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли. <...> Однако полезность М-55 для Украины остаётся весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов", — говорится в публикации.

Поставить Киеву танки М-55, построенные на базе советских Т-54/55, договорились, в частности, Германия и Словения. Причём Любляна получит от Берлина бронетранспортёры и колёсные грузовики, полностью оставшись без танков в своей армии.