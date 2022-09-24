В Венгрии заявили, что прямой конфликт между НАТО и Россией не будет иметь конца

Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, все это понимают, поэтому самая важная задача — не допустить такого противостояния. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА "Новости".

"Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведёт нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон", — сказал он.

По словам министра, он никогда не хотел пережить войну, через которую прошли его родители. Однако, продолжил Сийярто, в конце февраля стало ясно, что ожидание не оправдалось. Планету нельзя подвергать опасности, напрямую сталкивая Россию и НАТО, ведь все понимают, что значит такой конфликт, добавил он.

"Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас — это не допустить конфликта РФ и НАТО", — добавил министр.