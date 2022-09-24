В Крыму объяснили, какая роль отведена России в новом миропорядке
Постпред Крыма Мурадов призвал Запад смириться с новым мировым порядком
Западные страны должны смириться с новым порядком, где Россия является одним из мировых центров. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости".
"Наши противники должны чётко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учёта её национальных интересов не получится", — сказал он.
Мурадов добавил, что именно это Россия доказывает бывшим партнёрам, которые пока никак не могут смириться с этой ролью страны.
Ранее Лайф сообщил, что в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине 23 сентября начались референдумы, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.