В Крыму объяснили, какая роль отведена России в новом миропорядке

Западные страны должны смириться с новым порядком, где Россия является одним из мировых центров. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости".

"Наши противники должны чётко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учёта её национальных интересов не получится", — сказал он.