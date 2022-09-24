Правительство Белоруссии на полгода ввело запрет на вывоз зерновых

Власти Белоруссии с 24 сентября ввели запрет на вывоз зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мера будет действовать полгода. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Романом Головченко, опубликовал Совет министров на национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", — говорится в документе.

Вместе с тем запрещается отправка товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС в республике в государства, не являющиеся членами союза, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне сухопутной территории и реэкспорта. Запрет распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, просо, гречиху, овёс и другие злаки. Всего в постановлении приводится 19 наименований.