Правительство Белоруссии на полгода ввело запрет на вывоз зерновых
Власти Белоруссии с 24 сентября ввели запрет на вывоз зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мера будет действовать полгода. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Романом Головченко, опубликовал Совет министров на национальном правовом интернет-портале.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", — говорится в документе.
Вместе с тем запрещается отправка товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС в республике в государства, не являющиеся членами союза, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне сухопутной территории и реэкспорта. Запрет распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, просо, гречиху, овёс и другие злаки. Всего в постановлении приводится 19 наименований.
Ранее Белоруссия на шесть месяцев ввела запрет на вывоз ряда промтоваров, включая автомобили. В перечне запрещённых к вывозу — более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующее постановление подписал первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков.
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