В Кремле высказались о полугодовом запрете Белоруссии на вывоз товаров
Песков: Полугодовой запрет Белоруссии на вывоз товаров будет обсуждаться с Россией
Полугодовой запрет на вывоз ряда промышленных товаров из Белоруссии нужно будет обсуждать Москве и Минску. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что РФ и Белоруссия интегрированы в рамках Союзного государства, в связи с этим у стран не должно возникнуть проблем для решения каких-либо вопросов в конструктивном ключе. При этом представитель Кремля указал на то, что Союзное государство не предполагает потери ни политического, ни экономического суверенитета обоих государств.
"Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. <...> Я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", — сказал Песков, комментируя решение Минска.
Ранее стало известно, что Белоруссия с 23 сентября запретила вывоз из страны ряда промтоваров. Ограничение распространяется и на Россию, оно будет действовать полгода. В перечне запрещённых к вывозу — более 250 кодов товарной номенклатуры.
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