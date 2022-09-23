В Кремле высказались о полугодовом запрете Белоруссии на вывоз товаров

Полугодовой запрет на вывоз ряда промышленных товаров из Белоруссии нужно будет обсуждать Москве и Минску. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что РФ и Белоруссия интегрированы в рамках Союзного государства, в связи с этим у стран не должно возникнуть проблем для решения каких-либо вопросов в конструктивном ключе. При этом представитель Кремля указал на то, что Союзное государство не предполагает потери ни политического, ни экономического суверенитета обоих государств.

"Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. <...> Я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", — сказал Песков, комментируя решение Минска.