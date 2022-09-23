Старые мобильные телефоны пустят на корм водорослям ради науки

Как сообщает МК, для достижения цели исследователи измельчили в шаровой мельнице экраны смартфонов и мониторы. Уточняется, что после выщелачивания из раствора с помощью серной кислоты удалось достать ионы индия. Причём учёные не смогли бы это сделать без высушенной биомассы микроскопических водорослей рода Chlorella. В данном случае их польза была в том, что обезвоженные клетки растений могли поглощать элементы. Отметим, что на завершающем этапе водоросли сжигают, в результате чего остаётся лишь индий.