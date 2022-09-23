Старые мобильные телефоны пустят на корм водорослям ради науки
Пермские учёные научились доставать из использованных телефонов редкий металл индий
Учёные из пермского политеха научились доставать из использованных мобильных телефонов редкий металл индий, который необходим для изготовления сенсорных экранов.
Как сообщает МК, для достижения цели исследователи измельчили в шаровой мельнице экраны смартфонов и мониторы. Уточняется, что после выщелачивания из раствора с помощью серной кислоты удалось достать ионы индия. Причём учёные не смогли бы это сделать без высушенной биомассы микроскопических водорослей рода Chlorella. В данном случае их польза была в том, что обезвоженные клетки растений могли поглощать элементы. Отметим, что на завершающем этапе водоросли сжигают, в результате чего остаётся лишь индий.
Данный способ является экологичным, так как при таком получении редкого металла не появляются токсичные вещества. Добавим, что оксид индия в сплаве с серебром используют для производства зеркал автомобильных фар.
Ранее эксперт Кашкин заявил, что смартфоны нужно отключать от Сети при резком росте трафика. Он указал на то, что в большинстве своём россияне держат телефоны постоянно подключёнными к Сети.
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