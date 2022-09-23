На Землю обрушится четырёхдневная магнитная буря

Сегодня примерно с 16 часов мск магнитное поле Земли станет неспокойным. Утихнет оно только после четырёх утра следующего дня. Но это, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, только "разминка" перед длительной четырёхдневной бурей, которая надвигается на Землю.

Прогноз магнитных бурь от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. График © xras.ru

По данным лаборатории, 30 сентября ожидается возмущение поля до уровня "магнитная буря". На следующий день будет усиление, а 2 и 3 октября будет возврат к значениям конца сентября. С 4 октября буря закончится, но магнитосфера останется возбуждённой — так будет продолжаться ещё три дня.

Магнитная буря может провоцировать сбои в работе энергосистем и влиять на пути миграции птиц и животных. А по мнению медиков, у некоторых людей ухудшается самочувствие: у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, скачет давление, появляется слабость и головная боль. В такое время нужно избегать стрессов и физических нагрузок. В целом бури квалифицируют по пяти уровням. При более сильных могут быть нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов и сбои напряжения в промышленных сетях.