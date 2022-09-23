У летучих мышей в России нашли новый опасный коронавирус

Вирус, обнаруженный у российской летучей мыши, похож на SARS-CoV-2. Учёные из Вашингтонского государственного университета выяснили, что он способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам. Большинство из сотни коронавирусов, обнаруженных ранее у этих рукокрылых, в основном в Азии, инфицировать клетки человека не могли.

Как пишет журнал PLoS Pathogens, в конце 2020 года у летучих мышей из Западной России были выявлены Khosta-1 и Khosta-2. Тогда, по признанию учёных, казалось, что для человека они безопасны. Первый оказался и впрямь таковым. Новый вирус принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и вызвавший пандемию коронавируса. Он может инфицировать клетки человека. Кроме того, вирус устойчив как к моноклональным антителам, так и к антителам людей, вакцинированных от CoViD-19. Шиповидные белки второго подвида аналогичны SARS-CoV-2 и устойчивы к антителам.

К счастью, пишет издание, в новом вирусе отсутствуют некоторые гены, которые участвуют в патогенезе у "людских" сарбековирусов. Но если случится рекомбинация Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другим вирусом, то может возникнуть ещё более опасный вирус, способный передаваться от человека к человеку. Это открытие говорит об острой необходимости разработки универсальных вакцин.