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23 сентября, 01:29

Лавров обсудил с генсеком ООН вопрос экспорта российских удобрений

<p>Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/EmbUSA/1007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EmbUSA</a></p>

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото © Telegram / EmbUSA

Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели переговоры. Они в том числе обсудили вопрос об экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Об этом сообщили в Посольстве РФ в США. Встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договорённостей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения", — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Также Лавров и Гутерриш обсудили взаимодействие России с ООН, в том числе "конкретные инициативы по повышению эффективности её работы и работы секретариата".

На встрече подчёркнуто, что Москва считает роль ООН центральной и координирующей. Организация должна опираться на уставные цели.

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Андрей Григорьев

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