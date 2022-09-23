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23 сентября, 01:11

"По принципу трусов "неделька": Лозу смутило, что Зеленский не переодевается

Юрий Лоза высмеял Зеленского из-за его бессменной футболки

<p>Владимир Зеленский. Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Telegram-канал / Zelenskiy

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не мешало бы сменить одежду, которую тот носит беспрерывно, считает певец Юрий Лоза. Артист поинтересовался, почему же украинский лидер постоянно в "одной и той же майке". Он предложил другой подход к внешнему виду.

"Нательное бельё становится грязным, если его не снимать. На месте его имиджмейкеров я бы использовал одну модель, но с разными деталями: вышитые буквы на разных местах футболок", — пишет Лоза в Telegram-канале.

Певец напомнил имиджмейкерам Зеленского о трусах "неделька". Предложил им использовать в гардеробе подопечного тот же принцип.

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Ранее Лайф писал, что Лоза назвал забвение самым страшным наказанием для признанного иноагентом Галкина*. Он указал на то, что если люди не будут его популяризировать, то "он будет крякать сам себе".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Арина Родионова

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