"По принципу трусов "неделька": Лозу смутило, что Зеленский не переодевается

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не мешало бы сменить одежду, которую тот носит беспрерывно, считает певец Юрий Лоза. Артист поинтересовался, почему же украинский лидер постоянно в "одной и той же майке". Он предложил другой подход к внешнему виду.

"Нательное бельё становится грязным, если его не снимать. На месте его имиджмейкеров я бы использовал одну модель, но с разными деталями: вышитые буквы на разных местах футболок", — пишет Лоза в Telegram-канале.

Певец напомнил имиджмейкерам Зеленского о трусах "неделька". Предложил им использовать в гардеробе подопечного тот же принцип.

Ранее Лайф писал, что Лоза назвал забвение самым страшным наказанием для признанного иноагентом Галкина*. Он указал на то, что если люди не будут его популяризировать, то "он будет крякать сам себе".