Посол в Канаде ответил на вопрос, применит ли Россия ядерное оружие

Ни в Европе, ни где-либо ещё Россия ядерное оружие применять не намерена. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Канаде Олега Степанова, распространённом на английском языке. Дипломат уточнил, что это особенно касается нынешних военно-политических условий.

"Мы обратили внимание на то, что обращение президента Путина 21 сентября по поводу ситуации в Донбассе и продолжающейся специальной военной операции вызвало дискуссию в канадском политическом истеблишменте, СМИ и экспертном сообществе. В частности, оно спровоцировало обсуждение чувствительной ядерной проблемы", — говорится в сообщении.

Степанов также привёл выдержки из указа президента РФ от 2 июня 2020 года "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В них нет вариантов возможного применения оружия в нынешних условиях. И, кроме того, как заявил дипломат, Россия по-прежнему привержена постулату, что ядерная война не может быть выиграна, — её необходимо избегать.

Посол напомнил, что такое заявление было сделано страной в январе этого года наряду с другими ведущими ядерными державами. Он отметил, что "канадской аудитории будет полезно знать, что в течение нескольких лет Россия и Китай вели переговоры с тем, чтобы убедить три западные ядерные державы [Великобританию, США и Францию] сделать заявление в поддержку этой формулы".

"Вы должны знать, кто действительно относится серьёзно к ядерным угрозам, а кто нет. В то время как НАТО нацеливает свою воинственность на Россию, каждый должен чётко понимать, о чём идет речь", — заключил дипломат.