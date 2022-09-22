Захарова обвинила Байдена в ложном цитировании Путина о ядерной угрозе

Президент США Джо Байден привёл ложную цитату российского лидера Владимира Путина о ядерной угрозе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьёв Live".

"Дело в том, что он (Байден. — Прим. Лайфа) начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил", — сказала она.

Дипломат считает абсолютно неприличным начало выступления американского президента, и дело здесь не в том, что Вашингтон не имеет права касаться других стран. Захарова добавила, что Байден ложной цитатой закрепил информацию, которую распространяют американские СМИ. Российская сторона считает это "пропагандистской увязкой", навязываемой обществу вопреки тому, что было сказано на самом деле. О какой именно цитате идёт речь, Захарова не уточнила.