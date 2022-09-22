Захарова обвинила Байдена в ложном цитировании Путина о ядерной угрозе
Президент США Джо Байден привёл ложную цитату российского лидера Владимира Путина о ядерной угрозе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьёв Live".
"Дело в том, что он (Байден. — Прим. Лайфа) начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил", — сказала она.
Дипломат считает абсолютно неприличным начало выступления американского президента, и дело здесь не в том, что Вашингтон не имеет права касаться других стран. Захарова добавила, что Байден ложной цитатой закрепил информацию, которую распространяют американские СМИ. Российская сторона считает это "пропагандистской увязкой", навязываемой обществу вопреки тому, что было сказано на самом деле. О какой именно цитате идёт речь, Захарова не уточнила.
Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. Позднее Джо Байден увидел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.