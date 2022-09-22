Долго думал, куда идти: Байден потерялся на сцене после выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден потерялся на сцене после того, как выступил на конференции Global Fund’s, которая прошла в Нью-Йорке. Видео инцидента показал портал Breaking911 в "Твиттере".

Байден потерялся на сцене на конференции в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Breaking911

На кадрах видно, как американский лидер во время аплодисментов никак не может принять решение, что делать дальше и куда идти. Прошедшая конференция была посвящена борьбе со СПИДом, ВИЧ, туберкулёзом, малярией и решению других глобальных проблем здравоохранения.