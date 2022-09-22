Долго думал, куда идти: Байден потерялся на сцене после выступления в Нью-Йорке
Байден потерялся на сцене после выступления на конференции в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден потерялся на сцене после того, как выступил на конференции Global Fund’s, которая прошла в Нью-Йорке. Видео инцидента показал портал Breaking911 в "Твиттере".
Байден потерялся на сцене на конференции в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Breaking911
На кадрах видно, как американский лидер во время аплодисментов никак не может принять решение, что делать дальше и куда идти. Прошедшая конференция была посвящена борьбе со СПИДом, ВИЧ, туберкулёзом, малярией и решению других глобальных проблем здравоохранения.
Как писал ранее Лайф, политический обозреватель и ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Напомним, поводом для подобного рода разговоров о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, в июне Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
Кадр из видео Twitter / Breaking911