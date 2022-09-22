Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане
Украинские военные в Красном Лимане использовали трубы для орошения полей, чтобы скрытно передвигаться. Об этом рассказал военнослужащий союзных войск с позывным "Сократ".
"Обнаружены трубы для подачи оросительной воды. В них мы обнаружили вот такие схроны, в которых прятались украинские военнослужащие", — сказал собеседник РИА "Новости".
По словам военного, украинские бойцы могли использовать эти трубы как укрытие или для скрытного передвижения.
Ранее украинских военных обвинили в похищении людей в Купянске. По данным пресс-службы Администрации Харьковской области, якобы сотрудничавших с Россией граждан отыскивают и увозят в неизвестном направлении.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine