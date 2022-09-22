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22 сентября, 05:30

Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане

Украинские военные в Красном Лимане использовали трубы для орошения полей, чтобы скрытно передвигаться. Об этом рассказал военнослужащий союзных войск с позывным "Сократ".

"Обнаружены трубы для подачи оросительной воды. В них мы обнаружили вот такие схроны, в которых прятались украинские военнослужащие", сказал собеседник РИА "Новости".

По словам военного, украинские бойцы могли использовать эти трубы как укрытие или для скрытного передвижения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Юлия Коновалова

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