Белоруссия запретила вывоз из страны ряда промтоваров

Белоруссия с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз из страны некоторых промышленных товаров, в перечне запрещённых к вывозу — более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующее постановление, подписанное первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым, опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", — говорится в документе, на который ссылается ТАСС.

Также ввозится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров, помещённых под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.