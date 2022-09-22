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22 сентября, 04:59

Белоруссия запретила вывоз из страны ряда промтоваров

Белоруссия на шесть месяцев вводит запрет на вывоз ряда промтоваров, включая автомобили

Белоруссия с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз из страны некоторых промышленных товаров, в перечне запрещённых к вывозу — более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующее постановление, подписанное первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым, опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", говорится в документе, на который ссылается ТАСС.

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Также ввозится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров, помещённых под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что товарооборот с Евросоюзом вырос до $3 млрд. Таким образом, западные санкции не остановили торговлю Белоруссии с ЕС.

Обложка ©

Freepik

Юлия Коновалова

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