Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает

Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс. При этом политик уточнила, что никаких угроз для РФ нет. Британский премьер рассказала об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", — приводит заявление Трасс РИА "Новости".

Она сообщила, что на Украину уже поступают новые вооружения из Великобритании, — в их числе, по её, словам, MLRS. Трасс похвалилась, что оружие направляется в Киев ровно в тот момент, когда она ведёт свою речь.