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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 04:14
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Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает

Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс. При этом политик уточнила, что никаких угроз для РФ нет. Британский премьер рассказала об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", приводит заявление Трасс РИА "Новости".

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Она сообщила, что на Украину уже поступают новые вооружения из Великобритании, — в их числе, по её, словам, MLRS. Трасс похвалилась, что оружие направляется в Киев ровно в тот момент, когда она ведёт свою речь.

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Ранее американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби заявил, что США ни в коем случае не воюют с Россией. Он добавил, что все заявления о противостоянии НАТО и РФ "даже близко не похожи на правду".

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UN Photo / Cia Pak

Иван Косицын
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