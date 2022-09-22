Северная Корея заявила, что не экспортировала в Россию оружие

КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляет Вашингтон. Замдиректора главного управления техобеспечения Минобороны Северной Кореи, на которого ссылается ЦТАК, заявил, что эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.

Военный чиновник заметил, что КНДР не признавала направленные против неё "незаконные и бесчеловечные" санкционные резолюции СБ ООН, которыми, по его словам, манипулируют США и их последователи.

"Но в данном случае давайте проясним одну вещь. В прошлом мы никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем этого делать в будущем. Я не знаю, где США взяли эту необоснованную "теорию торговли оружием", но это делается с целью очернения имиджа нашей республики", — сказал представитель Минобороны КНДР.

В Пхеньяне действия Вашингтона осудили и предостерегли от распространения подобных теорий, дав США совет "держать язык за зубами".